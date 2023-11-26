أسرة "العوفي" مفقود "صالحية جدة" تواصل البحث عنه بعد عام من اختفائه

ما تزال أسرة المفقود عماد نجا العوفي (٤٢ عاماً) تنتظر الفرج بعودة ابنهم المتغيّب منذ سنة بعد خروجه من منزلهم بحي الصالحية بجدة ولم يُعثر له على أثر حتى الوقت الحالي.
وتفصيلاً، أوضحت والدة المفقود أن ابنها "عماد " ( ٤٢ عامًا) فُقد قبل سنة تقريبًا ، حينما خرج من منزله في حي الصالحية بجدة، ولم يُعثر له على أثر، وتم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى، مشيرة إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وصحية .
وبيّت أن عددًا من أقارب المفقود وذويه، إضافة إلى الجهات الأمنية، يواصلون البحث عنه، وتم إبلاغ قسم شرطة الحمدانية .
وناشدت عبر "سبق" مَن يعرف أي معلومة عن المفقود مراجعة أقرب مركز شرطة، أو الاتصال بالرقم: والدته 0560822055 وشقيقه 0591808555