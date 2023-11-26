أسرة "العوفي" مفقود "صالحية جدة" تواصل البحث عنه بعد عام من اختفائه

وتفصيلاً، أوضحت والدة المفقود أن ابنها "عماد " ( ٤٢ عامًا) فُقد قبل سنة تقريبًا ، حينما خرج من منزله في حي الصالحية بجدة، ولم يُعثر له على أثر، وتم البحث عنه في جميع المراكز والمستشفيات دون جدوى، مشيرة إلى أنه يعاني اعتلالات نفسية وصحية .