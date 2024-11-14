اختتام فعاليّات تمرين «رماح النصر 24 - 2» في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي

اُختتمت في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، اليوم، فعاليّات تمرين «رماح النصر 24 - 2»، بحضور نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي.
ونفذت وحدات القوات الجوية في اليوم الختامي للتمرين مهام دفاعية وهجومية متنوعة ضد تهديدات مختلفة.
وأشاد نائب قائد القوات الجوية بالجهود المبذولة والعمل الاحترافي للمشاركين في التمرين، وحثهم على الاستمرار في تطوير التدريب بما يخدم الأهداف السامية لقواتنا المسلحة.
يُذكر أن النسخة الحالية تميزت بمشاركة عددٍ من الأهداف الجوية المسيرة، والتدريب في بيئة حرب إلكترونية معقدة.