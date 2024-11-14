اختتام فعاليّات تمرين «رماح النصر 24 - 2» في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي

اُختتمت في مركز الحرب الجوي بالقطاع الشرقي، اليوم، فعاليّات تمرين «رماح النصر 24 - 2»، بحضور نائب قائد القوات الجوية اللواء الطيار الركن طلال بن سليمان الغامدي.