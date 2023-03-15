لتعزيز قدرات التمويل الاستهلاكي المصغر.. "تمام للتمويل" تُوَقع مذكرة تفاهم مع "فيزا"

وقّعت شركة "تمام للتمويل"، شركة التقنية المالية (فنتك)، مذكرة تفاهم مع شركة "فيزا" (VISA)، الشركة العالمية الرائدة في المدفوعات الرقمية، لاستكشاف مجالات التعاون في قطاع التمويل الاستهلاكي المصغر والائتمان في المملكة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تمام للتمويل" "يوسف المسيليم": "نحرص في تمام على تعزيز شراكاتنا التي من شأنها تعزيز حلولنا الرائدة للتمويل الاستهلاكي الرقمي المصغر؛ حيث ستساهم شراكتنا مع فيزا في تطوير حلول تمويلية بكفاءة وموثوقية متوافقة مع أحدث التقنيات المبتكرة في هذا المجال؛ وبالتالي زيادة نشر خدمات تمام، الشركة الأولى المرخصة من البنك المركزي السعودي للتمويل الاستهلاكي المصغر؛ بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على منتجات تمام على مستوى المملكة، وهذا أيضًا سيعزز من دورنا في تحقيق الشمول المالي تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".
وقال علي بيلون، المدير العام الإقليمي لشركة فيزا في أسواق دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية، والبحرين، وسلطنة عمان): "التقنية المالية ركن أساسي لعملية التحول الرقمي لقطاع التمويل متناهي الصغر، فهي تتيح خدمة أكبر عدد ممكن من السكان بالحلول الأفضل والأكثر كفاءة.
ووفق هذه الشراكة ستتمكن شركة تمام من الاستفادة من دعم تقنيات الدفع الرقمي التي توفرها فيزا وشبكتها، لتقدم لعملائها أفضل الحلول الآمنة لتلبية احتياجاتهم التمويلية. ويسعدنا أن ندعم شركة تمام في إطار جهودنا المستمرة لتطوير حلول التقنية المالية المبتكرة لقطاع التمويل متناهي الصغر، وتوسيع نطاق توفير حلول التمويل لجميع الشرائح السكانية في المملكة".
شركة "تمام للتمويل"، هي شركة التقنية المالية من "زين السعودية"، تأسست عام 2019، وهي أول شركة سعودية تحصل على ترخيص للتمويل الاستهلاكي المصغر للأفراد في المملكة من قِبَل البنك المركزي السعودي (ساما). وتهدف إلى رفع نسبة الشمول المالي في المملكة بما يتماشى مع خطة تطوير القطاع المالي، ضمن رؤية السعودية 2030. وتقدم للأفراد الذين يحتاجون للتمويل، الفرصة للاستفادة على الفور من قرض متوافق مع الشريعة الإسلامية بطريقة مؤتمتة ودون زيارة للمصرف.
وتستغرق عملية الحصول على خدمة "تمام" دقائق معدودة تبدأ منذ تنزيل التطبيق حتى حصولك على مبلغ القرض.
وفي عام 2022، أطلقت تمام، نظام الأقساط الرقمية، وهو أحد حلول تمويل المرابحة، ويمكّن العملاء من التسوق عبر الإنترنت وتمويل مشترياتهم على مدى فترة تصل إلى 18 شهرًا.