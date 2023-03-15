لتعزيز قدرات التمويل الاستهلاكي المصغر.. "تمام للتمويل" تُوَقع مذكرة تفاهم مع "فيزا"

وقال الرئيس التنفيذي لشركة "تمام للتمويل" "يوسف المسيليم": "نحرص في تمام على تعزيز شراكاتنا التي من شأنها تعزيز حلولنا الرائدة للتمويل الاستهلاكي الرقمي المصغر؛ حيث ستساهم شراكتنا مع فيزا في تطوير حلول تمويلية بكفاءة وموثوقية متوافقة مع أحدث التقنيات المبتكرة في هذا المجال؛ وبالتالي زيادة نشر خدمات تمام، الشركة الأولى المرخصة من البنك المركزي السعودي للتمويل الاستهلاكي المصغر؛ بما يسهم في تلبية الطلب المتزايد على منتجات تمام على مستوى المملكة، وهذا أيضًا سيعزز من دورنا في تحقيق الشمول المالي تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030".