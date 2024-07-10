"الإرشاد الزراعي": استخدام وسائل التغطية للبيوت المحمية يحمي النباتات ويضمن نموها بشكل جيد

وأكّد المهندس يوسف القرزعي؛ أنه مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة داخل مناطق المملكة قد يتوقف بعض المزارعين عن زراعة المحاصيل داخل البيوت المحمية، ولا يستطيع الإنتاج للأضرار المتوقعة من ارتفاع درجات الحرارة.