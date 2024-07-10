"الإرشاد الزراعي": استخدام وسائل التغطية للبيوت المحمية يحمي النباتات ويضمن نموها بشكل جيد

أوضح "الإرشاد الزراعي"، أهمية استخدام وسائل التغطية المتعدّدة لحماية المحاصيل الزراعية داخل البيوت المحمية من أشعة الشمس خلال فصل الصيف، ويضمن نموّها بشكل جيد.
وأكّد المهندس يوسف القرزعي؛ أنه مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة داخل مناطق المملكة قد يتوقف بعض المزارعين عن زراعة المحاصيل داخل البيوت المحمية، ولا يستطيع الإنتاج للأضرار المتوقعة من ارتفاع درجات الحرارة.
وأضاف القرزعي؛ أن هناك عديداً من الطرق المستخدمة لخفض درجات الحرارة وتقليل أضرار أشعة الشمس، وبالتالي استمرار الزراعة أبرزها رش الإطار الخارجي للبيت المحمي بالأسمنت الأبيض أو الجير، والبعض الآخر يستخدم الطين حسب الإمكانات المتاحة.
ولفت إلى أن هناك طرقاً أخرى تشمل التغطية باستخدام الشاش الأبيض على ارتفاعٍ معينٍ يسمح بنفاذ جزءٍ من الضوء لحماية النباتات من أشعة الشمس وتقليل عمليات النتح وعدم إجهاد النباتات، إضافة إلى زيادة كفاءة التبريد وتوفير الطاقة وخفض درجات الحرارة.
وحثّ المزارعين على ضرورة الانتباه ألا يكون التظليل شديداً ليمنع دخول الضوء بالكامل؛ ما يؤثر في نمو النبات وعملية التمثيل الضوئي، وتصنيع الغذاء الذي يحتاج إليه النبات للنمو والبقاء والإنتاج.