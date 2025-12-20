أمسيات شتوية باردة تجمع نجوم الغناء العربي لتعيد لوداي صفار في الدرعية حضوره الفني

وواصلت أمسيات البرنامج حضورها هذا الأسبوع، حيثُ شهد مسرح "صدى الوادي" أمس الجمعة ليلة طربية جمعت قيثارة الخليج الفنانة نوال والفنان نواف الجبرتي، في أمسية موسيقية مزجت بين الأصالة والطرب، عبر مجموعة من الأعمال الغنائية التي ارتبطت بالذاكرة الفنية الخليجية، تخللتها عروض السامري التي عزّزت من عمق التجربة الفنية.