حي الملك سلمان.. نموذج لمستقبل أحياء العاصمة يمزج الأصالة والحداثة

ويؤصل المشروع الذي جاءت تسميته ترسيخاً لما قدّمه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود خلال توليه إمارة منطقة الرياض، الممتدة لأكثر من 5 عقود لثقافة العمارة السلمانية التي شكلت هوية خاصة بالعاصمة في مشاريعها المنفذة خلال تلك المرحلة، لتكون "الهوية النجدية" مرتكزاً يستلهم منها مستقبل الطراز العمراني لمرافق الحي، الواقع الذي يجسد في جوهره عمق الأصالة لتاريخ العاصمة وفنون عمارتها والحداثة المتنامية في تفاصيلها حتى باتت الرياض من أكبر العواصم في المنطقة.