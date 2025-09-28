التخصصات الصحية" تُعلن بدء التقديم على 4 برامج تدريبية

أعلنت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية اليوم، بدء التقديم على (4) برامج تدريبية، تتمثل في برنامج مساعد طبيب أسنان، وبرنامج فني رعاية المرضى، إضافة إلى برنامج فني التعقيم الطبي، وبرنامج فني الترميز الطبي، التي تمنح من خلالها المتدربين المهارات والمعارف اللازمة، التي تؤهلهم لمزاولة المهنة بعد اجتياز الاختبارات ومتطلبات البرامج.