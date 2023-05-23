الأمن العام يستعرض جهوده في مكافحة الجريمة خلال مؤتمر الإعلام الوطني

شارك الأمن العام ضمن معرض وزارة الداخلية التعريفي، في مؤتمر الإعلام الوطني الذي نظّمته جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية لاستعراض خدماته وجهوده في مكافحة الجريمة بأنواعها كافة، وحملة "وطن بلا مخالف"، وتعزيز السلامة المرورية، وذلك في مركز الرياض الدولي للمعارض والمؤتمرات.
جاءت مشاركة الأمن العام للتعريف بالحلول المبتكرة التي يقدمها في حفظ الأمن، والوسائل المبتكرة في تعزيز السلامة، والخدمات الإلكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار من خلال منصة "أبشر".
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات ومخالفات لأنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق: مكة المكرّمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.