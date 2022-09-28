"انوفست" تجدد المشهد العقاري بمنطقة الأحساء بتطوير مشروع "جدن لايف"

أعلنت شركة الاستثمارات المبتكرة العقارية "انوفست العقارية"، المالك والمطور لمشروع "جدن لايف" الواقع في مدينة الأحساء عن استيفائها لكافة المتطلبات الإنشائية والمعمارية ومتطلبات السلامة المنصوص عليها من قبل الجهات المختصة لتمهيد الطريق أمام البدء بمشروعها الواعد والمتجدد في المنطقة.
ويأتي إطلاق هذا المشروع المتميز بعد النجاحات التي حققتها مشاريع "انوفست العقارية" في المملكة، إذ يقع المشروع المرتقب في جنوب الأحساء، محاطًا بمرافق تعليمية وصحية وترفيهية ومشاريع اقتصادية بارزة، جامعًا ما بين المعيشة والاسترخاء والترفيه.
وأشار رئيس مجلس إدارة "انوفست" المستشار محمد الخرس إلى مكانة مدينة الأحساء التاريخية والحضرية التي تمهد الفرص للمستثمرين في طرح مشاريع عقارية غير مسبوقة، متمثلة في مشاريع ابتكارية مواكبة لمفهوم تخضير المناطق الحضرية، نظرًا لما تتمتع به المنطقة من تنوع بيئي فريد، إذ يعد مشروع "جدن لايف" امتدادًا لمشاريع "انوفست العقارية" الداعمة لمفهوم الحياة العصرية تلبية لتطلعات العملاء في الاستفادة الفعلية من جودة المشروع ومفهوم الرفاهية، ولإثراء معايير القطاع العقاري في المملكة بمنتجات ذات تصاميم حديثة ومستدامة لمواكبة رؤية المملكة 2030، نظرًا لكونها المطور العقاري الأول في المملكة الحاصل على تصنيف رسمي لتطبيق معايير الاستدامة بمشاريعها بالمملكة.
وأضاف: "نشعر بالفخر والسعادة ونحن نشهد أحدث مشاريعنا في مدينة الأحساء، إذ رسمنا خطة مشروع "جدن لايف" بشكل دقيق لمراعاة تطبيق أعلى معايير الاستدامة العالمية في كافة انشاءاته، ونراهن أن يكون هذا المشروع أحد أهم الفرص الاسكانية المسهمة في تقليل تكاليف الإنشاء والصيانة وزيادة العمر الافتراضي للمجتمعات السكنية".
ومن المتوقع أن يشكل هذا المشروع قيمة مضافة للمشاريع السكنية الحديثة، باعتباره مشروعًا عقاريًا ومعماريًا واعدًا لنمط الحياة العامة على امتداد مساحات عيش مرنة ونابضة بالحياة والحيوية. وتعد "انوفست العقارية" من أوائل شركات التطوير العقاري في المملكة التي تطبق معايير استدامة المباني، محدثة نقلة نوعية في سوق العقار السعودي لتميز مشاريعها بالجودة العالية ذات الأسعار التنافسية.