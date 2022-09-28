"انوفست" تجدد المشهد العقاري بمنطقة الأحساء بتطوير مشروع "جدن لايف"

وأشار رئيس مجلس إدارة "انوفست" المستشار محمد الخرس إلى مكانة مدينة الأحساء التاريخية والحضرية التي تمهد الفرص للمستثمرين في طرح مشاريع عقارية غير مسبوقة، متمثلة في مشاريع ابتكارية مواكبة لمفهوم تخضير المناطق الحضرية، نظرًا لما تتمتع به المنطقة من تنوع بيئي فريد، إذ يعد مشروع "جدن لايف" امتدادًا لمشاريع "انوفست العقارية" الداعمة لمفهوم الحياة العصرية تلبية لتطلعات العملاء في الاستفادة الفعلية من جودة المشروع ومفهوم الرفاهية، ولإثراء معايير القطاع العقاري في المملكة بمنتجات ذات تصاميم حديثة ومستدامة لمواكبة رؤية المملكة 2030، نظرًا لكونها المطور العقاري الأول في المملكة الحاصل على تصنيف رسمي لتطبيق معايير الاستدامة بمشاريعها بالمملكة.