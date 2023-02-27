"الزعاق": بنهاية موسم العقارب يتساوى طول الليل مع النهار

قال خبير الأرصاد، الدكتور خالد بن صالح الزعاق؛ إن أبرد نجوم السماء 5، وهي: النجم الثالث من المربعانية وشباط الأول والثاني والعقرب الأول والثاني.
وأضاف الزعاق؛ أن عقرب السم ودعتنا الأسبوع الماضي، وعقرب الدم هلت علينا هذا الأسبوع، وعقرب الدسم يتبقى لها أسبوعان وتصل لنا.
وتابع في فيديو على حسابه بتويتر، العقارب ثلاث: الأولى، برد بالليل والنهار، والثانية برد بالليل ومعتدلة بالنهار، والثالثة معتدلة ليلاً ونهاراً، ولسعة الأولى قاتلة، والثانية دامية، والثالثة حارة.
وأوضح الزعاق؛ أنه في نهاية موسم العقارب يتساوى فيه طول الليل مع النهار وتشرق الشمس من المشرق تماما وتغرب في المغرب تماماً، ويبدأ يطول النهار على حساب الليل لمدة ثلاثة أشهر تقريباً.