تباين وجدل في آراء أولياء أمور الطلاب بخصوص عقوبة تغيب الطلاب دون عذر

بينما في المقابل أكّد أحد الشباب أن غياب الطالب 20 يومًا يعدّ إهمالًا من الأهل، وأيده في رأيه أحد الآباء الذي وصف سعادته بهذا الخبر، مشيرًا إلى أن غياب الطلاب يحتاج إلى حل؛ لأن بعض أولياء أمور الطلاب، مع الأسف، يستهترون بموضوع غياب أبنائهم عن المدرسة.