تباين وجدل في آراء أولياء أمور الطلاب بخصوص عقوبة تغيب الطلاب دون عذر

تباينت آراء أولياء أمور الطلاب بخصوص عقوبة تغيب الطلاب دون عذر؛ حيث السجن والتعزير عقوبة تنتظر ولي أمر الطالب الغائب عن المدرسة 20 يومًا.
وبحسب تقرير لقناة mbc: فقد وصف أحد الآباء العقوبة بأنها جيدة إذا ثبت وجود إهمال وتقصير من ولي أمر الطالب، مستدركًا بالقول: لكن أحيانا الأمر ليس بيده فقد يرفض الطفل الذهاب للمدرسة فتحتاج العقوبة رأيًا خاصًّا، وقبل أن يُسجن الأب إذا ثبت وجود تقصير نعم، أما إذا لم يتحقّق التجاوز ويكن منه الإهمال فليس على الأب ذنب؛ على حد قوله.
من جهته طالب أحد أولياء الأمور بإعادة النظر والدراسة للعقوبة بقوله: أنا كوليّ أمر فقد يحتاج الطالب إلى الغياب، إما لظروف صحية، أو اجتماعية، حيث تختلف ظروف الناس.
بينما في المقابل أكّد أحد الشباب أن غياب الطالب 20 يومًا يعدّ إهمالًا من الأهل، وأيده في رأيه أحد الآباء الذي وصف سعادته بهذا الخبر، مشيرًا إلى أن غياب الطلاب يحتاج إلى حل؛ لأن بعض أولياء أمور الطلاب، مع الأسف، يستهترون بموضوع غياب أبنائهم عن المدرسة.
بدوره، وفي سياق متصل، طالب أحد الآباء بوضع خطط قبل إصدار مثل هذا القرار، وتابع آخر بأن هذا القرار غير مناسب للأطفال؛ حيث يعتمد الغياب على عمر الطفل، واصفًا الخبر بالغريب!
وكانت وسائل الإعلام قد أبرزت الدليل الإجرائي لوزارة التعليم الذي يُحيل ولي أمر الطالب إلى النيابة العامة عند الغياب 20 يومًا عن الدراسة بدون عذر؛ وذلك لتتولّى التحقيق معه بموجب نظام حماية الطفل، وتتدرّج الإجراءات المتبعة في حالات الغياب بدون عذر بداية من إنذار الطالب عند الغياب 3 أيام وإشعار ولي أمره، ثم التوقيع على تعهد رسمي، وصولًا إلى إحالة الموضوع للجهات المختصة للتحقيق والمتابعة.