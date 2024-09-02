"التجارة" تُشهِّر بـ "عافية أحمد مسعد حسن" و"منى عبدالشافي علي جابين" لارتكابهما جريمة التستر عبر صالون نسائي

وأصدرت المحكمة الجزائية بمكة المكرمة حكمًا بالتشهير وغرامات مالية، وشطب السجل التجاري وإلغاء الترخيص، وتصفية النشاط، واستيفاء الزكاة والرسوم والضرائب، وإبعاد المتستر عليها عن المملكة وعدم السماح لها بالعودة للعمل.