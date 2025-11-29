اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس إدارة هيئة المهندسين تُعلن القائمة الأولية للمترشحين والناخبين للدورة التاسعة

ويأتي إعلان القائمة الأولية في إطار حرص الهيئة على تمكين المهندسين والمهندسات من المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم داخل مجلس الإدارة، ودعم العملية التنظيمية للانتخابات من خلال إتاحة معلومات دقيقة وواضحة حول المؤهلين للترشح والانتخاب، بما يسهم في تعزيز الثقة ورفع مستوى التفاعل في جميع مراحل العملية الانتخابية. ودعت لجنة الإشراف جميع الأعضاء إلى الاطلاع على القائمة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتخابات.