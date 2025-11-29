اللجنة الإشرافية لانتخابات مجلس إدارة هيئة المهندسين تُعلن القائمة الأولية للمترشحين والناخبين للدورة التاسعة

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة الهيئة السعودية للمهندسين القائمة الأولية للمترشحين والناخبين للدورة التاسعة (1447–1450هـ)، وذلك ضمن جهودها لتعزيز المشاركة المهنية وتنظيم العملية الانتخابية، بما يتيح لأعضاء الهيئة الاطلاع على بيانات المترشحين والناخبين تمهيدًا للمرحلة التالية من إجراءات الانتخابات.
ويأتي إعلان القائمة الأولية في إطار حرص الهيئة على تمكين المهندسين والمهندسات من المشاركة الفاعلة في اختيار ممثليهم داخل مجلس الإدارة، ودعم العملية التنظيمية للانتخابات من خلال إتاحة معلومات دقيقة وواضحة حول المؤهلين للترشح والانتخاب، بما يسهم في تعزيز الثقة ورفع مستوى التفاعل في جميع مراحل العملية الانتخابية. ودعت لجنة الإشراف جميع الأعضاء إلى الاطلاع على القائمة عبر الموقع الإلكتروني المخصص للانتخابات.
وأوضحت لجنة الإشراف أن إعلان القائمة الأولية يمثل مرحلة أساسية تسبق اعتماد القائمة النهائية، مؤكدة أن استقبال طلبات الشكاوى والاعتراضات والتظلمات يأتي ضمن الإجراءات التنظيمية المعتمدة لضمان سير العملية الانتخابية وتمكين جميع الأعضاء الأساسيين من ممارسة حقوقهم النظامية وفق معايير واضحة. وأشارت إلى أن الاعتراضات متاحة لجميع المترشحين والناخبين؛ إذ يتم تقديم الاعتراض على المترشحين عبر الموقع الإلكتروني:
بينما يتم تقديم الاعتراض على الناخبين عبر البريد الإلكتروني:
Election9@saudieng.sa
وبيّنت أن آخر موعد لاستقبال الشكاوى والاعتراضات والتظلمات سيكون يوم السبت الموافق 6 ديسمبر 2025م.
وأكدت الهيئة أن تنظيم العملية الانتخابية وإعلان القائمة الأولية يعكسان التزامها المستمر بتطوير بيئة العمل الهندسية، وتعزيز مشاركة المهندسين في إدارة شؤونهم المهنية، بما يسهم في تحقيق أهداف الهيئة ورفع مستوى جودة القطاع الهندسي في المملكة.