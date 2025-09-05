"الحصيني": غدًا بداية "الصفري" ولمدة 27 يومًا.. والحر يودّع أيامه اللاهبة

قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن يوم غدٍ السبت 14 ربيع الأول الموافق 6 سبتمبر، يُصادف أول أيام الصفري، والذي يستمر لمدة 27 يومًا.