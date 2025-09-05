"الحصيني": غدًا بداية "الصفري" ولمدة 27 يومًا.. والحر يودّع أيامه اللاهبة

قال الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة تسمية الحالات المناخية عبدالعزيز الحصيني، إن يوم غدٍ السبت 14 ربيع الأول الموافق 6 سبتمبر، يُصادف أول أيام الصفري، والذي يستمر لمدة 27 يومًا.
وأوضح أن الصفري هو المرحلة الانتقالية بين الحر اللاهب والحر الهازل، ويُعد بداية فعلية لفصل الخريف عند العرب، ويضم نجمين هما "الجبهة" و"الزبرة".
وأشار الحصيني إلى أن أسباب تسمية هذا الموسم بـ"الصفري" تعود لاجتهادات متعددة، فبعضها ينسب التسمية إلى اصفرار السماء بفعل تغير الأجواء، فيما يرجح آخرون أنها تعود إلى اصفرار الأجساد بسبب كثرة أمراض الحمى في هذه الفترة الانتقالية.
ويُعرف موسم الصفري بتقلبات الطقس وزيادة نسب الرطوبة وانخفاض تدريجي في درجات الحرارة، ما يجعله مقدمة لتحولات مناخية أوسع مع اقتراب الوسم والخريف الفعلي.