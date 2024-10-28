مجمع الملك سلمان العالمي للغة العربية يعلن أسماء الفائزين بجائزته في دورتها الثالثة

ثالثًا: في فرع أبحاث اللغة العربية ودراساتها العلمية:

في فئة الأفراد: مُنحت الجائزة للأستاذ الدكتور عبدالله بن سليم بن أحمد الرشيد من السعودية، لتميُّز إسهاماته في خدمة اللغة العربية؛ حيث نشر على مدى ربع قرن كتبًا وبحوثًا علمية متنوعة في موضوعات مهمة، مثل: لغة الطفل العربي في وسائل الإعلام، وتحبيب العربية وعلومها إلى الناس كافة، وتيسير دراستها وتعلُّمها، ومعالجة قضايا العامية والفصيح في العربية باتزانٍ وتوسطٍ، ومناهج البحث العلمي خاصةً في العربية وعلومها، مع حلِّ مشكلات واقعية، وتقديم تجارب عملية معاصرة، هذا إلى جانب أعمال تطوعية كثيرة تخدم العربية وطلابها، وتدعو إلى تعلُّمها وتعليمها وإتقانها لكل راغب، كل ذلك بأسلوب عال جدًا، ولغة مجودة فصيحة، ونال عددًا من الجوائز بسبب تلك البحوث.