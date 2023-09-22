سفارة السعودية لدى رومانيا تقيم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

وقد حضر الحفل وزير الدولة للشؤون الدولية والاستراتيجيات الدبلوماسية في وزارة الخارجية الرومانية، وزير الدولة لرئيس وزراء رومانيا للسياسة الخارجية والأمن، ومستشار الرئيس الروماني لشؤون الثقافة والطوائف والأقليات القومية، ووزير الدولة بوزارة الزراعة، والمتحدث الرسمي لحكومة رومانيا، وعدد من المسؤولين من الدولة المضيفة وسفراء الدول المعتمدين لدى رومانيا، ومفتي رومانيا، وعدد من أئمة المساجد، وأساتذة الجامعات، وعدد من الإعلاميين والصحفيين ورجال الأعمال، وممثلي الجاليات العربية في رومانيا، وعدد من المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لرومانيا، وعدد من وسائل الإعلام الرومانية التي قامت بتغطية الحفل ونقله لوسائل الإعلام المحلية.