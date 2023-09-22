سفارة السعودية لدى رومانيا تقيم حفلاً بمناسبة اليوم الوطني الـ 93

أقامت سفارة المملكة العربية السعودية لدى رومانيا حفل بمناسبة اليوم الوطني الـ 93، وكان في استقبال الضيوف، سفير خادم الحرمين الشريفين لدى رومانيا الدكتور محمد بن عبدالغني خياط، وأركان السفارة.
وفي بداية الحفل، ألقى السفير كلمة رحب فيها بالحضور، موضحاً أن هذه الذكرى غالية على المواطنين، وتعكس مسيرة المملكة منذُ عهد المؤسس الملك عبدالعزيز ال سعود -رحمه الله- إلى يومنا الحاضر بقيادة الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- كما أشار السفير إلى دور المملكة المهم في تعزيز السلام والاستقرار وتعزيز التعاون بين الدول.
وأشار إلى الرؤية الطموحة 2030 التي أطلقها سمو ولي العهد -حفظه الله- والتي تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة وزيادة التنمية الاجتماعية و تمكين النساء والشباب.
وقد حضر الحفل وزير الدولة للشؤون الدولية والاستراتيجيات الدبلوماسية في وزارة الخارجية الرومانية، وزير الدولة لرئيس وزراء رومانيا للسياسة الخارجية والأمن، ومستشار الرئيس الروماني لشؤون الثقافة والطوائف والأقليات القومية، ووزير الدولة بوزارة الزراعة، والمتحدث الرسمي لحكومة رومانيا، وعدد من المسؤولين من الدولة المضيفة وسفراء الدول المعتمدين لدى رومانيا، ومفتي رومانيا، وعدد من أئمة المساجد، وأساتذة الجامعات، وعدد من الإعلاميين والصحفيين ورجال الأعمال، وممثلي الجاليات العربية في رومانيا، وعدد من المواطنين السعوديين المقيمين والزائرين لرومانيا، وعدد من وسائل الإعلام الرومانية التي قامت بتغطية الحفل ونقله لوسائل الإعلام المحلية.