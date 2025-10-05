أمانة الرياض تُعلن إطلاق "تحوُّل الرياض البلدي".. والصحفي الحيدر سبق أن أشار لضرورة دمج البلديات

وجاء في مقال الحيدر: “إذا نظرنا للبلديات في مدينة الرياض… سنجد أن لكل بلدية نظامها وآليات تنفيذه التي تختلف عن البلديات الأخرى، مما يستدعي توحيداً للفكر، في منح التراخيص والتفتيش والرقابة وغير ذلك من الأعمال المشتركة بين البلديات جميعها، لذا سيكون من المناسب… أن يتم دمج كل مجموعة من البلديات القريبة جغرافيًا من بعضها البعض في كيان بلدي موحد، لتصبح مثلاً في خمسة كيانات موزعة في مناطق العاصمة تضمن وصول الخدمات بشكل عادل ومدروس.