طقس بداية الأسبوع.. الفرصة لاتزال مهيَّأة لهطول أمطار رعديّة بهذه المناطق وضبابٌ بالمرتفعات

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر غربية إلى شمالية غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط وجنوبية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزء الجنوبي تصل إلى 60 كم/ساعة مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين يصل إلى ثلاثة أمتار مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة، وحالة البحر متوسط الموج يصل إلى مائج مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي، وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.