"العاصمي": الاحتفاء بذكرى اليوم الوطني يجسّد صدق الانتماء وخالص الوفاء لقيادته

وأبان "العاصمي"؛ في تصريحه، أن ذكرى اليوم الوطني أصبحت ذكرى خالدة في وجدان الشعب السعودي كافة، وهي ذكرى فيها تعبيرٌ عن صدق الانتماء لهذا الوطن، وخالص الوفاء لقيادته الرشيدة، وفيها استذكارٌ لمسيرة التنمية التي عمّت هذه البلاد، وأنه واجبٌ على كل سعودي وسعودية أن يعتزّ بهذه المناسبة ويفخر بها، ففي الاعتزاز بها اعترافٌ بالبطولات التي سطرها قادة هذه البلاد.