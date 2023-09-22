بالفيديو.. السفير الأمريكي بالمملكة متحدثاً بالعربية: شراكتنا استراتيجية "يوم وطني سعيد"

وقال السفير الأمريكي وهو يتحدث باللغة العربية في مقطع فيديو نُشِرَ عبر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض على منصة (X): أتقدم بالتهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93.