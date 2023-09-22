بالفيديو.. السفير الأمريكي بالمملكة متحدثاً بالعربية: شراكتنا استراتيجية "يوم وطني سعيد"
قدّم السفير الأمريكي في المملكة، مايكل راتني، بالنيابة عن الحكومة الأمريكية والشعب الأمريكي تهنئة إلى قيادة وشعب المملكة العربية السعودية بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93.
وقال السفير الأمريكي وهو يتحدث باللغة العربية في مقطع فيديو نُشِرَ عبر الحساب الرسمي للسفارة الأمريكية في الرياض على منصة (X): أتقدم بالتهاني لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والشعب السعودي بمناسبة اليوم الوطني السعودي 93.
وأضاف: "على مدى عقود عديدة عملت المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية معا كشركاء استراتيجيين لمعالجة أصعب التحديات في المنطقة"، منوهًا بعلاقات الصداقة والتعاون والاحترام المتبادل بين البلدين الصديقين السعودية وأمريكا.
واختتم السفير الأمريكي تهنئته، يقول: في هذا اليوم المميز أتقدم بخالص التهاني لكم جميعًا "يوم وطني سعيد".