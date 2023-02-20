"القصبي": منظومة الإعلام السعودي على أبواب تطور جذري في جميع الأصعدة

وأوضح الدكتور القصبي خلال مشاركته اليوم في النسخة الثانية من المنتدى السعودي للإعلام في الرياض، أن الإعلام تغير عبر الزمن، وأصبحت الجوالات وتطبيقاتها هي مصدر المعلومة، فالوسائل تتغير ويبقى المحتوى الإعلامي هو الأساس، وهذا التغير يقوده المستهلك، الذي يتطلع إلى الحصول على معلومات آنية متجددة، يقوم بمشاركتها والتفاعل معها، ولذلك نجد "واتساب" هي المنصة الأولى من منصات التواصل الاجتماعي، التي يستخدمها نحو 30 مليون مستخدم في المملكة، بحسب آخر الإحصائيات.