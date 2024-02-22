متخصصة في "تدريب القيادات": يومُ التأسيس فرحةٌ بوطن أمجاده متجذّرة وينتظره مستقبل باهر

وبيّنت "السلمي" أنه تمت إعادة هيكلة بعض البرامج لتحقيق الرؤية على أكمل وجه وتعميق الأثر التاريخي، وإشراك "القطاع الخاص" في رحلة التحول لإحداث النقلة النوعية التي نطمح لها جميعًا في وطن العطاء، وقد تم التركيز على مجموعة من الأولويات التي عملت على تحويل المملكة لتكون دولة رائدة تقف في مصافّ "أفضل دول العالم"؛ مثل: تمكين القطاع الخاص، وتحقيق التميز الحكومي، وتطوير الشراكات الاقتصادية، ودعم التحول الرقمي، وتهيئة البيئة الممكنة للقطاع العام، والخاص، وغير الربحي.