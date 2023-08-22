مركز مكافحة الأمراض الوبائية في حجة يقدم خدماته لـ 5.204 مستفيدين خلال يوليو

وفي الخدمات المساندة استفاد من خدمات العزل 22 مستفيدًا، وقسم المختبر 1.282 مريضًا، كما تم صرف الأدوية لـ4.802 فرد، واستقبل قسم الملاحظة 1.439 شخصًا، في حين جرى تنفيذ 18 نشاطًا للتخلص من النفايات.