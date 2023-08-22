مركز مكافحة الأمراض الوبائية في حجة يقدم خدماته لـ 5.204 مستفيدين خلال يوليو

واصلت العيادة الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مخيم وعلان للنازحين بمديرية حرض التابعة لمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية.
وراجع العيادة خلال شهر يوليو 2023م، 531 مستفيدًا، منهم 197 مريضًا في عيادة مكافحة الأمراض الوبائية، وعيادة الطوارئ 173 حالة، وعيادة الباطنية 134 مستفيدًا، وعيادة الصحة الإنجابية 27 حالة، فيما راجع قسم التوعية والتثقيف مستفيدان اثنان.
وفي مجال الخدمات المرافقة راجع قسم الخدمات التمريضية 111 مريضًا، وجرى تنفيذ نشاطين للتخلص من النفايات، وصُرفت الأدوية لـ 547 فردًا، وراجع عيادة الجراحة والتضميد 16 شخصًا.
من ناحية ثانية، قدّم مشروع تشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة عدن خدماته الطبية المتنوعة لـ 209 مستفيدين ممن فقدوا أطرافهم من أبناء الشعب اليمني الشقيق خلال شهر يوليو من عام 2023م، وذلك بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وشهد المشروع تقديم 489 خدمة، حيث بلغت نسبة الذكور 70% ونسبة الإناث 30%، بينما شكّلت نسبة النازحين 35% والمقيمين 65% من إجمالي المستفيدين، فيما تم تصنيع وتركيب وتأهيل الأطراف الصناعية لـ 68 مريضًا شملت تسليم وقياس وصيانة الأطراف الصناعية، كما تم تقديم خدمات العلاج الطبيعي تنوعت بين جلسات العلاج الفيزيائي والاستشارات التخصصية استفاد منها 141 مريضًا.
ويأتي ذلك امتدادًا للمشاريع الإنسانية التي تقدمها المملكة ممثلةً بالمركز؛ لرفع إمكانات القطاع الصحي والمحاولة من تخفيف معاناة الشعب اليمني الشقيق.
إلى ذلك، قدم مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في مديرية حيران بمحافظة حجة خدماته العلاجية لـ5.204 مستفيدين خلال شهر يوليو 2023م، بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.
وراجع عيادة الطوارئ 1.675 شخصًا، وعيادة الباطنية 1.425 مستفيدًا، وعيادة مكافحة الأمراض الوبائية 2.104 مرضى.
وفي الخدمات المساندة استفاد من خدمات العزل 22 مستفيدًا، وقسم المختبر 1.282 مريضًا، كما تم صرف الأدوية لـ4.802 فرد، واستقبل قسم الملاحظة 1.439 شخصًا، في حين جرى تنفيذ 18 نشاطًا للتخلص من النفايات.