4 جهات خيرية طرقت أبواب مئات الأسر المحتاجة بالأضاحي

وقبل أيام من حلول عيد الأضحى؛ اتفقت الجهات المشاركة في هذا العمل الخيري، مع شركة متخصصة في بيع وذبح الأغنام، تولت، بدورها، التضحية والتقطيع والتغليف، وإرسال اللحوم إلى مقارّ الجمعيات الأربع في المناطق المقصودة.