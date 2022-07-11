4 جهات خيرية طرقت أبواب مئات الأسر المحتاجة بالأضاحي

اشتركت 4 جمعيات خيرية في توزيع الأضاحي خلال عيد الأضحى للعام الحالي، ضمن نطاق توزيع شمل 4 مناطق "الرياض ومكة المكرمة والقصيم والمدينة المنورة"، بالشراكة مع مؤسسة "عبدالله الراجحي" الخيرية.
وقبل أيام من حلول عيد الأضحى؛ اتفقت الجهات المشاركة في هذا العمل الخيري، مع شركة متخصصة في بيع وذبح الأغنام، تولت، بدورها، التضحية والتقطيع والتغليف، وإرسال اللحوم إلى مقارّ الجمعيات الأربع في المناطق المقصودة.
من جانبها، تسلّمت جمعية "البر" الأهلية بالرياض حصتها، والتي بلغت 15 أضحية، تم توزيعها على 700 أسرة سعودية، بواقع ألفي شخص مستفيد في المناطق والأحياء كافة.
وبنفس العدد من الأضاحي، قامت جمعيتا "البر" بمكة المكرمة، و"رعاية طلاب العلم" بالمدينة المنورة؛ بتوزيع اللحوم على الأسر المحتاجة وطلاب العلم من المُغتربين.
وكان نصيب منطقة القصيم وتحديدًا جمعية "البر" الأهلية لمحافظة البكيرية 50 أضحية، ذهب خيرها لما يُقارب 660 أسرة من الأسر المحتاجة، وقد شارك في العمل الخيري 11 متطوعًا في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك.