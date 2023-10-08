"سعود الطبية" تنشر دراسة تحليلية عن كسور الوجه والفكين لدى الأطفال

وأضاف: شملت الدراسة 167 مريضًا وكان متوسط عمر المرضى 11.79 عامًا، وكان عمر أصغر المرضى وأكبرهم عامين و17 عامًا على التوالي، وكان غالبية المشاركين من الذكور، وتم تحديد إجمالي 257 كسرًا، وكان عدد الكسور الأكبر في منطقة الثلث السفلي من الوجه.