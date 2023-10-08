"سعود الطبية" تنشر دراسة تحليلية عن كسور الوجه والفكين لدى الأطفال

تَمكن فريق بحثي بقسم جراحة الفم والوجه والفكين بمدينة الملك سعود الطبية، من نشر دراسة تحليلية بأثر رجعي لمدة عشر سنوات عن كسور الوجه والفكين لدى الأطفال، وتعتبر الأولى من نوعها على مستوى المملكة.
وأكد استشاري ورئيس قسم جراحة الفم والوجه والفكين الدكتور هيثم بن تريكي والمشرف على الفريق البحثي، أن الهدف الأساسي من هذه الدراسة هو تحليل أنماط ومسببات كسور الوجه والفكين لدى الأطفال في المدينة لمعرفة -بشكل تفصيلي أكثر- أنواع الكسور ومسبباتها وعلاقة المسببات بعدد الكسور والعلاقة الوقتية مع أبرز المسببات.
وأضاف: شملت الدراسة 167 مريضًا وكان متوسط عمر المرضى 11.79 عامًا، وكان عمر أصغر المرضى وأكبرهم عامين و17 عامًا على التوالي، وكان غالبية المشاركين من الذكور، وتم تحديد إجمالي 257 كسرًا، وكان عدد الكسور الأكبر في منطقة الثلث السفلي من الوجه.
واستنتجت الدراسة أن حوادث السيارات لا تزال السبب الرئيسي للكسور في الوجه والفكين؛ حيث شغلت ما يمثل 73% (العدد = 122) من الحالات، يليها حوادث السقوط بنسبة 16.8% (العدد = 28)، وجميع حالات الكسور المتعددة في الوجه والفكين وفي باقي مناطق الجسم كانت حوادث السيارات هي المسبب الوحيد لها.
وشكّلت الكسور في الثلث السفلي من الوجه أكثر من ثلثي الكسور (67.3%، العدد = 173)، وأوصت الدراسة بالتشديد على أهمية المشاركة في تثقيف الوالدين فيما يتعلق بممارسات السلامة المثلى لركوب السيارات لدى الأطفال وأهمية إعداد حملات توعوية مجتمعية للوقاية من الحوادث والحث على استخدام حزام الأمان ومقاعد الأطفال للسيارات.
شارك في الدراسة د.عبدالعزيز العيد، د.مي الخضيري، د.مسلط بن ربيعان.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمع الرياض الصحي الأول.