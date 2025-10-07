مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يجري عملية استبدال مفصل ركبة ناجحة ويعيد القدرة على الحركة لـ"سبعينية"

وقال د. حمد الشهراني استشاري جراحة العظام والمفاصل الصناعية، والطب الرياضي، رئيس الفريق الطبي المعالج، أن المراجعة جاءت إلى المستشفى على كرسي متحرك، مشتكية من عدم القدرة على المشي، وآلام حادة وتورم وتشوه في مفصل الركبتين، بالإضافة إلى تيبس وصعوبة في ثني الركبة، وخضعت لفحوصات طبية دقيقة، حيث أكدت صور الأشعة الطبية، وجود خشونة حادة بمفصل الركبة، مع تآكل بالعظم وارتخاء الغضاريف التي تحيط به وتحميه من الاحتكاك بشكل مباشر، وسبب كل ذلك في عدم قدرتها على الحركة وتقوساً بالركبة، وتمت مناقشة الحالة وفق معطيات التشخيص من قبل الفريق الطبي، ووضع خطة علاجية متكاملة، وأجريت لها عملية استبدال مفصل، في تدخل طبي استمر لنحو "90" دقيقة وقد تكللت ولله الحمد بالنجاح، وتم تحويلها مباشرة إلى جناح التنويم، حيث أمضت "4" أيام محاطة بالعناية الطبية الحثيثة، وبدأت في المشي على قدميها بعد العملية بساعات، وواصلت خلال تنويمها العلاج بالأدوية، بالإضافة إلى تنفيذها لبرنامج علاج طبيعي متكامل، وتحسنت حالتها الصحية باضطراد، إلى أن غادرت المستشفى وهي بصحة جيدة، حيث زال التقوس واستعاد الساق شكله الطبيعي، كما أنها تخلصت من الآلام وغيرها من الأعراض الحادة، التي كانت تنغص حياتها، إضافة إلى أنها استعادت قدرتها الكاملة على الحركة، حيث غادرت المستشفى إلى منزلها مشياً على قدميها وبحالة نفسية ممتازة.