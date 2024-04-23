عائلة "السلطان" تتقدَّم بخالص العزاء في الفقيد الشيخ محمد الوهيبي

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدَّم عائلة السلطان، ممثلة في الشيخ ناصر بن مهدي السلطان، وولده الأستاذ خالد بن ناصر بن مهدي السلطان، بأحرِّ التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد (محمد بن عبدالعزيز بن محمد الوهيبي) تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته. ‏