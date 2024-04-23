عائلة "السلطان" تتقدَّم بخالص العزاء في الفقيد الشيخ محمد الوهيبي

ببالغ الحزن والأسى، وبقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره، تتقدَّم عائلة السلطان، ممثلة في الشيخ ناصر بن مهدي السلطان، وولده الأستاذ خالد بن ناصر بن مهدي السلطان، بأحرِّ التعازي وصادق المواساة إلى أسرة الفقيد (محمد بن عبدالعزيز بن محمد الوهيبي) تغمده الله بواسع رحمته، وأسكنه فسيح جناته.
وتخص بالعزاء كل أسرة الوهيبي وعلى وجه الخصوص أبناءه: خالد، وأحمد، وماجد. وكذلك اخوان الفقيد: الشيخ عبدالله الوهيبي والشيخ عبدالرحمن الوهيبي والشيخ مبارك الوهيبي، سائلين الله العلي العظيم أن يرحمه، ويغفر له، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان. {إنَّا للهِ وإنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُون}.