بالصور ..."كادن" تطلق استراتيجيتها وهويتها المؤسسية الجديدة لترسيخ ريادتها في القطاع العقاري

وتأسست شركة "كادن" في عام 2015م بالمملكة العربية السعودية، وبعد مدة وجيزة من إطلاقها كشفت عن انبثاق أول فكرة لها وهو مشروع واجهة الرياض في عام 2015، وبعدها مباشرة وفي العام ذاته أعلنت عن إطلاق مشروع ذا لوجستكس بارك.