وزير الحرس يرعى حفل تخريج دورة تأهيل الضباط الجامعيين الخامسة والثلاثين والدفعة الأربعين من طلبة كلية الملك خالد العسكرية

وعقب وصول سموه عُزِف السلام الملكي، بعدها بدأ الحفل الخطابي بتلاوة آيات من القرآن الكريم، ثم ألقى قائد كلية الملك خالد العسكرية كلمة عبّر فيها عن سعادته وسعادة جميع منسوبي الكلية برعاية سمو وزير الحرس الوطني، حفل التخرج؛ موضحًا تخريج دفعة جديدة من الضباط الذين يغادرون قاعات التعليم وميادين التدريب في الكلية لهذا العام، وقد بذلوا جهدهم وكدوا بالذهن والجسد طمعًا لأن يكونوا فاعلين في وطن لا يزال يحصد الأهداف والمراتب الأولى في مضمار السباق العالمي في التنمية والنهوض الحضاري، مكافحين لنيل شرف الخدمة والذود عن حياض البلد ومقدساته.