هيئة السياحة وجمعية الذوق العام توقّعان اتفاقيةً

وتتزامن هذه الاتفاقية مع إطلاق الهيئة السعودية للسياحة للعديد من الحملات الترويجية العالمية، التي تستهدف جذب مزيد من شرائح السياح في عددٍ من الأسواق الدولية الرئيسية، والنموّ المتسارع في أعداد السياح، والجهود المتواصلة للترحيب بالسياح من جميع أنحاء العالم، وترسيخ مكانة السعودية على خارطة السياحة، ومن جانب آخر تؤكّد هذه الاتفاقيةُ حرصَ الجمعية السعودية للذوق العام، التي تم تدشينها من قبل سموّ أمير المنطقة الشرقية الرئيس الفخري للجمعية، على التعاون والتكامل مع منظومة السياحة السعودية.