القيادة تعزي رئيس باكستان في ضحايا التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في بيشاور

وقال الملك المفدى: "تلقينا نبأ التفجير الإرهابي الذي استهدف مسجدًا في مدينة بيشاور شمال غربي جمهورية باكستان الإسلامية، وما نتج عنه من وفيات وإصابات. وإننا إذ ندين ونستنكر بأشد العبارات هذا العمل الإجرامي لنشارك فخامتكم ألم هذا المصاب، مؤكدين وقوف المملكة العربية السعودية مع جمهورية باكستان الإسلامية، ومعربين لكم ولأسر المتوفين وللشعب الباكستاني الشقيق عن بالغ التعازي، وصادق المواساة، متمنين للمصابين الشفاء العاجل، وسائلين الله أن يجنب بلادكم وشعبها الشقيق كل سوء ومكروه. إنا لله وإنا إليه راجعون".