المنتخب السعودي للفيزياء يحصد 5 جوائز عالمية في الأولمبياد الآسيوي للفيزياء 2024

ويعد أولمبياد الفيزياء الآسيوي مسابقة إقليمية، تشارك فيها أغلب الدول الآسيوية التي تحقق دائمًا مراكز متقدمة في الأولمبياد الدولي للفيزياء، وانطلقت نسختها الأولى عام 2000م في إندونيسيا، بمشاركة 12 دولة، حتى وصل عدد الدول المشاركة الآن إلى 27 دولة، ما بين دول آسيوية ودول تشارك بصفة ضيف، نظرًا لقوة ومكانة المسابقة، التي تسبق الأولمبياد الدولي للفيزياء.