الشركة "السعودية للقهوة" توقِّع 3 اتفاقيات لنمو واستدامة القطاع في المملكة

يُذكر أن الشركة السعودية للقهوة تأسست من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، في 15 مايو 2022، بهدف دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية في المستقبل، حيث تهدف الشركة للقيام بدور رئيسي في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان بجنوب المملكة، باعتبارها موطنًا رئيسيًّا لبُنّ الأرابيكا الأشهر عالميًّا، ورفع مستوى الوعي والمعرفة في قطاع الأغذية والزراعة، وتوطين المعرفة وأحدث التقنيات في مجالات زراعة وإنتاج وتحميص وتسويق القهوة، وكل العمليات المتعلقة بها في المملكة العربية السعودية.