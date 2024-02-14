الشركة "السعودية للقهوة" توقِّع 3 اتفاقيات لنمو واستدامة القطاع في المملكة

أعلنت الشركة السعودية للقهوة، إحدى الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة في المملكة، عن توقيع ثلاث اتفاقيات مع عدة جهات مختلفة، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبد العزيز أمير منطقة جازان، وذلك على هامش فعاليات المعرض الدولي للبُن السعودي؛ الذي تُنظمه إمارة منطقة جازان يومي 14 و15 فبراير في مركز الأمير سلطان الحضاري.
وتهدف الاتفاقيات المُوقعة إلى تمكين مسيرة النمو في قطاع القهوة السعودي، والمساهمة في تنويع وتعزيز الاقتصاد الوطني تحت مظلة رؤية السعودية 2030، كما تأتي في إطار التزام الشركة بدفع عجلة التنمية في القطاع وتشجيع الممارسات المستدامة فيه، والحفاظ على تاريخ المملكة العربية السعودية العريق وتقاليدها وثقافتها ومشاركتها مع العالم من خلال القهوة.
وتنصُّ الاتفاقية الأولى، التي تم توقيعها مع شركة "نستله"، على التعاون في قطاعي الزراعة والتصنيع، والعمل على توسيع نطاق الخبرة في مجال زراعة وتصنيع البُن، وذلك من خلال اكتساب نقل التقنية والتدريب على الإكثار والممارسات الزراعية وتحسين الإنتاج، وأصناف القهوة المقاومة للجفاف. ومن المقرر أن تُعزز الاتفاقية التنمية الاقتصادية الإقليمية، عبر خلق فرص العمل، ودعم مزارعي البُن المحليين، وتعزيز سلسلة توريد القهوة المستدامة، بالإضافة إلى الاستدامة البيئية، باعتماد ممارسات زراعية متجددة.
ومن جهته، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "نستله" روبير حلو عن فخر شركتهم بدورها المحوري في دعم الارتقاء بصناعة القهوة في السعودية، التي تشهد تطورًا ملحوظًا وتزخر بإمكانيات واعدة، وقال: "يشرفنا مواءمة سياساتنا مع تطلعات رؤية السعودية 2030 الطموحة".
فيما ترتكز الاتفاقية الموقعة مع المكتب الاستراتيجي لتطوير منطقة جازان، والشركة الوطنية للخدمات الزراعية، على تخطيط السعة والطلب والإنتاج السنوي المستهدف لزراعة وصناعة البُن في السعودية، وتشغيل معمل إنتاج البن بزراعة الأنسجة، فضلًا عن إنشاء قاعدة بيانات وطنية مشتركة تختص بالبُن والاستهلاك والأصناف والحصة السوقية.
أما الاتفاقية الثالثة والموقعة مع منظمة "Alliance for Coffee Excellence" فتنص على تبادل المعرفة والتعاون؛ لتعزيز التميُّز في إنتاج ومعالجة واستهلاك وتحويل صناعة القهوة في المملكة العربية السعودية، مع ضمان الجودة من خلال تنفيذ برامج "سلامة الأغذية وضمان الجودة"؛ وكذلك دعم المزارعين والارتقاء بجودة البن.
يُذكر أن الشركة السعودية للقهوة تأسست من قِبل صندوق الاستثمارات العامة، في 15 مايو 2022، بهدف دعم منتج القهوة المحلي والارتقاء به إلى المصاف العالمية في المستقبل، حيث تهدف الشركة للقيام بدور رئيسي في تعزيز جهود تطوير الزراعة المستدامة في منطقة جازان بجنوب المملكة، باعتبارها موطنًا رئيسيًّا لبُنّ الأرابيكا الأشهر عالميًّا، ورفع مستوى الوعي والمعرفة في قطاع الأغذية والزراعة، وتوطين المعرفة وأحدث التقنيات في مجالات زراعة وإنتاج وتحميص وتسويق القهوة، وكل العمليات المتعلقة بها في المملكة العربية السعودية.