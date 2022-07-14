"التربية العربي لدول الخليج" يطلق "هاكثون" الذكاء الاصطناعي.. 15 أغسطس المقبل

ينفذ مكتب التربية العربي لدول الخليج مسابقة الهاكثون الخليجي الافتراضي في تطبيقات الذكاء الاصطناعي، بمشاركة 42 طالبًا وطالبة من دول المكتب، وتستمر لمدة 25 يومًا.
يسبق ذلك تنظيم برنامج تدريبي Bootcamp للمشاركين، مبني على وثيقة الذكاء الاصطناعي للتعليم ومنصة الذكاء الاصطناعي الإلكترونية على بوابة المكتب، المعدّ من الفريق المتخصص بتكليف من المكتب.
ويستمر المعسكر والبرنامج التدريبي ثلاثة أسابيع، خلال الفترة من 16 يوليو الجاري إلى 4 أغسطس المقبل، قبل انطلاق مسابقة الهاكثون من 15 إلى 18 أغسطس.
وقال المدير العام للمكتب: إن تلك الوثيقة ستسهم بإذن الله في نشر تجارب الدول الأعضاء بمجال الذكاء الاصطناعي في التعليم، وإيجاد مجتمعات ممارسة في هذا المجال، وبناء الخبرات البينية.
وكذا نشر مفاهيم الذكاء الاصطناعي وتعزيزها في الدول الأعضاء بالمكتب من خلال نقل أفضل التجارب الدولية المتقدمة في هذا المجال.
وأضاف: في ضوء القراءات المستقبلية من المتوقّع توظيف أكثر للذكاء الاصطناعي في المجالات التعليمية ومواءمة المحتوى التعليمي Adaptive Learning بما يتناسب وتفاعل المتعلمين.