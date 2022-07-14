"التربية العربي لدول الخليج" يطلق "هاكثون" الذكاء الاصطناعي.. 15 أغسطس المقبل

وقال المدير العام للمكتب: إن تلك الوثيقة ستسهم بإذن الله في نشر تجارب الدول الأعضاء بمجال الذكاء الاصطناعي في التعليم، وإيجاد مجتمعات ممارسة في هذا المجال، وبناء الخبرات البينية.