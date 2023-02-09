توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وقّعت الأكاديمية المالية مذكرة تفاهم مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، وذلك ضمن أعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك، المقام تحت شعار "منظومة رقمية متكاملة لاستدامة الاقتصاد وتعزيز الأمن"، ويختتم أعماله اليوم الخميس.
وتهدف مذكرة التفاهم إلى تنمية وتطوير قدرات الكوادر البشرية، وتعزيز جوانب التعاون بين الجانبين من خلال تقديم برامج تدريبية نوعية وشهادات مهنية متخصصة في الضريبة والجمارك، والمشاركة في الفعاليات المشتركة، وتقديم برامج مشتركة لتدريب الخريجين.
ووقّع مذكرة تفاهم من جانب الأكاديمية المالية مدير عام الأكاديمية مانع آل خمسان، ومن جانب هيئة الزكاة والضريبة والجمارك وكيل المحافظ لرأس المال البشري المهندس حمد بن عبدالعزيز الحميدي.
وشاركت الأكاديمية المالية في أعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك عبر إقامة جناح في المعرض المصاحب للمؤتمر؛ للتعريف بالدور المميز المنوط بالأكاديمية، ونطاق عملها، وأهدافها، والبرامج التدريبية التي تقوم بتقديمها للمتدربين، وتسليط الضوء على أهمية بناء القدرات الوطنية في المجال المالي، وإعداد قادة المستقبل الماليين، ورفد السوق المالي السعودي بخبراء وطنيين قادرين على الإسهام في الخطط الوطنية؛ للارتقاء بواقع القطاع المالي إلى المستويات العالمية، ومستهدفات رؤية السعودية 2030.