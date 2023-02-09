توقيع مذكرة تفاهم بين الأكاديمية المالية وهيئة الزكاة والضريبة والجمارك

وشاركت الأكاديمية المالية في أعمال مؤتمر الزكاة والضريبة والجمارك عبر إقامة جناح في المعرض المصاحب للمؤتمر؛ للتعريف بالدور المميز المنوط بالأكاديمية، ونطاق عملها، وأهدافها، والبرامج التدريبية التي تقوم بتقديمها للمتدربين، وتسليط الضوء على أهمية بناء القدرات الوطنية في المجال المالي، وإعداد قادة المستقبل الماليين، ورفد السوق المالي السعودي بخبراء وطنيين قادرين على الإسهام في الخطط الوطنية؛ للارتقاء بواقع القطاع المالي إلى المستويات العالمية، ومستهدفات رؤية السعودية 2030.