"الأرصاد" يُنبه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد سلسلة من التنبيهات الجوية التي طالت 8 مناطق في المملكة، محذرًا من تقلبات جوية متفاوتة الشدة تشمل أمطارًا غزيرة إلى خفيفة، ورياحًا نشطة وأتربة مثارة قد تؤثر على مدى الرؤية الأفقية في عدد من المحافظات.
منطقة عسير
سجلت عسير النصيب الأكبر من التنبيهات، منها ما رُفع إلى مستوى الإنذار الأحمر. وتشمل المحافظات المتأثرة أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، رجال ألمع، محايل، الحرجة، الفرشة، البرك، القحمة، النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، العرين، بيشة، تثليث، طريب. وتشمل الظواهر المتوقعة أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة، انعدام في مدى الرؤية، جريان السيول، تساقط البرد، وصواعق رعدية. وتبدأ الحالات من الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى 9 مساءً.
منطقة نجران
شملت التنبيهات بدر الجنوب، حبونا، يدمة، شرورة، ثار، نجران، خباش، وتنوعت التأثيرات بين أمطار خفيفة ورياح نشطة وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى ما بين 3 و5 كلم، مع فرص للصواعق الرعدية.
منطقة جازان
تعددت التنبيهات على جازان وشملت مستويات مختلفة من الإنذار. المحافظات المتأثرة تشمل أبو عريش، أحد المسارحة، الطوال، صامطة، صبيا، العارضة، العيدابي، فيفا، هروب، الدرب، بيش. وتوقعت الأرصاد أمطارًا غزيرة إلى متوسطة وخفيفة، مصحوبة برياح شديدة، شبه انعدام للرؤية، تساقط البرد، وصواعق رعدية، وجريان للسيول في بعض المواقع.
منطقة الشرقية
تضمنت التنبيهات محافظات الجبيل، الخبر، الدمام، القطيف، رأس تنورة، الأحساء، العديد، بقيق، الخفجي، النعيرية، قرية العليا. وتشهد المنطقة رياحًا نشطة تصل سرعتها إلى 49 كم/ساعة وأتربة مثارة تتسبب في تدني الرؤية الأفقية.
منطقة تبوك
المحافظات المتأثرة هي البدع، حقل، ضباء، نيوم شرما، الوجه، أملج. وتشهد رياحًا نشطة تتراوح سرعتها بين 40 و49 كم/ساعة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية، وتستمر الحالة حتى مساء الأربعاء.
منطقة الباحة
تأثرت كل من الباحة، العقيق، القرى، المندق، بلجرشي، بني حسن، الحجرة، المخواة، فرعة غامد الزناد، قلوة، بتقلبات جوية تشمل أمطارًا خفيفة ورياحًا نشطة وصواعق رعدية، مع تدنٍ في مدى الرؤية.
منطقة مكة المكرمة
سُجلت تنبيهات بهبوب رياح نشطة وأتربة مثارة وأمطار خفيفة في عدد من محافظات المنطقة مثل العاصمة المقدسة، جدة، الليث، الطائف، العرضيات، رابغ، الجموم، الكامل، القنفذة، خليص، أضم، تربة، ميسان. وتمتد التأثيرات حتى المساء مع صواعق رعدية محتملة.
منطقة المدينة المنورة
شملت التنبيهات محافظات بدر، وادي الفرع، الحناكية، المهد، ينبع، والرايس، حيث يُتوقع نشاط في الرياح يؤدي إلى تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية، وتستمر الحالة حتى السابعة مساءً.