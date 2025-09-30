"الأرصاد" يُنبه 8 مناطق: أمطار غزيرة ورياح نشطة وأتربة مثارة تؤثر على مدى الرؤية الأفقية

منطقة عسير

سجلت عسير النصيب الأكبر من التنبيهات، منها ما رُفع إلى مستوى الإنذار الأحمر. وتشمل المحافظات المتأثرة أبها، أحد رفيدة، خميس مشيط، سراة عبيدة، ظهران الجنوب، رجال ألمع، محايل، الحرجة، الفرشة، البرك، القحمة، النماص، بلقرن، تنومة، المجاردة، بارق، العرين، بيشة، تثليث، طريب. وتشمل الظواهر المتوقعة أمطارًا غزيرة مصحوبة برياح شديدة، انعدام في مدى الرؤية، جريان السيول، تساقط البرد، وصواعق رعدية. وتبدأ الحالات من الساعة 9 صباحًا وتستمر حتى 9 مساءً.