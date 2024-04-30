مستشفى القوات المسلحة بالجنوب يجري 3 عمليات قسطرة قلب الأطفال بنجاح

ومن جانبه، أشار مدير مستشفى القوات المسلحة بالجنوب اللواء الطبيب محمد بن سعيد القحطاني إلى أن هذا الإنجاز جاء بفضل الله أولاً، ثم بفضل تعاون وتضافر جهود الجميع معرباً عن تقديره لجميع العاملين بالمركز على جهودهم المخلصة ودورهم في تقديم الخدمات الصحية الرائدة ورعاية المرضى، ومشيداً بالدعم اللامحدود من قبل ولاة الأمر يحفظهم الله لتطوير الخدمات الصحية.