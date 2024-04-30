مستشفى القوات المسلحة بالجنوب يجري 3 عمليات قسطرة قلب الأطفال بنجاح

تمكّن فريق طبي بمركز الأمير خالد بن سلطان لأمراض وجراحة القلب بمستشفى القوات المسلحة بالجنوب من تحقيق إنجاز طبي جديد يسطر في سجل المركز حيث نجح في إجراء ثلاث عمليات قسطرة قلب للأطفال بنجاح تام، مما يعزز مكانته كمركز طبي متقدم ومتميز.
وفي التفاصيل، تضمنت العمليات إغلاق ثقب خلقي بين الأذينين لطفل يبلغ من العمر أربع سنوات، بالإضافة إلى عمليتين جراحيتين لإغلاق وصلة شريانية خلقية، وكانت جميع العمليات ناجحة ولله الحمد ولم يتعرض المرضى لأي مضاعفات، حيث خرجوا جميعاً في اليوم التالي وهم في حالة صحية جيدة.
ومن ناحيته، أوضح الدكتور صالح الشهري، مدير المركز واستشاري جراحة القلب، أن هذه الحالات تمثل بداية لبرنامج قسطرة القلب للأطفال بالمركز، الذي يهدف إلى تشخيص وعلاج العديد من حالات التشوهات الخلقية المعقدة لدى الأطفال وتُعدّ إجراءات قسطرة القلب للأطفال خطوة نحو تحسين الرعاية الطبية المتخصصة للأطفال.
ومن جانبه، أشار مدير مستشفى القوات المسلحة بالجنوب اللواء الطبيب محمد بن سعيد القحطاني إلى أن هذا الإنجاز جاء بفضل الله أولاً، ثم بفضل تعاون وتضافر جهود الجميع معرباً عن تقديره لجميع العاملين بالمركز على جهودهم المخلصة ودورهم في تقديم الخدمات الصحية الرائدة ورعاية المرضى، ومشيداً بالدعم اللامحدود من قبل ولاة الأمر يحفظهم الله لتطوير الخدمات الصحية.