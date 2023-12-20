"فرسان التعليم".. سحب سؤال وتعليق نتيجة يمنحان الجوف التفوُّق على جازان

شهدت الجولة الرابعة في الموسم الثاني لبرنامج "فرسان التعليم" الكثير من التنافس والتحدي والإثارة بين "فرسان جازان" و"فرسان الجوف"؛ وذلك بفعل تقارب المستوى بينهما من جانب، وقيام كل فريق بسحب سؤال من الفريق الآخر من جانب آخر، فضلاً عن تعليق نتيجة سؤال إلى نهاية المنافسة، التي انتهت لصالح فرسان الجوف بنتيجة 66 نقطة، مقابل 51 نقطة لفرسان جازان، قبل أن يعلن مقدم البرنامج وفاة أحد مسؤولي الوزارة الذي كانت له بصمة واضحة في برامجها وأنشطتها الطلابية.