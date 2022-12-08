ميزانية 2023.. ارتفاع في مؤشرات جودة الحياة وفتح أنماط جديدة للعمل

وقد انعكس الأداء الإيجابي في الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي على مؤشرات سوق العمل؛ حيث تشير بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، إلى تراجع معدل البطالة الإجمالي إلى 5.8% في الربع الثاني من عام 2022م، كما انخفضت معدلات البطالة للسعوديين لتصل إلى 9.7% مقابل 10.1% في الربع الأول من عام 2022م، وهو أقل معدل بطالة منذ عقدين.