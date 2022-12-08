ميزانية 2023.. ارتفاع في مؤشرات جودة الحياة وفتح أنماط جديدة للعمل

أكدت المملكة العربية السعودية، عبر إعلان الميزانية العامة للدولة للعام 2023م؛ أن المواطن السعودي في قلب وعقل قيادة البلاد، وأن احتياجاته وراحته ورفاهيته وحتى هواؤه الذي يتنفّسه؛ تجد الرياض نفسها مسؤولة عنه مسؤولية كاملة، وتسعى جاهدة للوصول إلى جودة الحياة المستحقة.
من هنا تواصل الحكومة السعودية جهودها في تنفيذ المشاريع الكبرى والمبادرات المعلنة سابقًا؛ كبرامج "التحول الوطني، وجودة الحياة، وخدمة ضيوف الرحمن، ومبادرة السعودية الخضراء"، والتي من شأنها تحقيق تغيرات هيكلية إيجابية تنعكس على مستوى جودة حياة المواطنين والمقيمين والخدمات المقدمة لهم.
وقد انعكس الأداء الإيجابي في الاقتصاد المحلي خلال العام الحالي على مؤشرات سوق العمل؛ حيث تشير بيانات نشرة سوق العمل الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء، إلى تراجع معدل البطالة الإجمالي إلى 5.8% في الربع الثاني من عام 2022م، كما انخفضت معدلات البطالة للسعوديين لتصل إلى 9.7% مقابل 10.1% في الربع الأول من عام 2022م، وهو أقل معدل بطالة منذ عقدين.
يشار إلى أن التراجع المستمر في معدل البطالة بين السعوديين يُعود إلى جهود خطط برنامج التوطين الذي يقوم بوضع المحفزات والممكنات لتشجيع قطاع الأعمال على توطين فرص العمل المتاحة، بالإضافة إلى إتاحة أنماط العمل الجديدة مثل العمل المرن والعمل عن بعد.