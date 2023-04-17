5 نصائح من وقاية حول كيفية حفظ الأغذية المتبقية

نشرت هيئة الصحة العامة "وقاية" 5 نصائح لحفظ الأغذية المتبقية وكيفية توزيعها داخل الثلاجة للاستفادة منها في وقت لاحق.
وأكدت الهيئة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها على تويتر، بضرورة عدم الخلط بين الأطعمة، وتقسيم الكميات المتبقية من الأغذية إلى حاويات صغيرة ليسرع عملية التبريد داخل الثلاجة، مشيرة إلى أن تراكم كميات كبيرة داخل الثلاجة يؤدي إلى عدم كفاءة عملية التبريد.
وقالت: يجب تخزين الطعام داخل الثلاجة فوراً ولا يترك لمدة أكثر من ساعتين خارجها، لافتة إلى أهمية وضع الأغذية المتبقية في الرف العلوي من الثلاجة.