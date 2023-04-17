5 نصائح من وقاية حول كيفية حفظ الأغذية المتبقية

وأكدت الهيئة في إنفوجرافيك نشرته عبر حسابها على تويتر، بضرورة عدم الخلط بين الأطعمة، وتقسيم الكميات المتبقية من الأغذية إلى حاويات صغيرة ليسرع عملية التبريد داخل الثلاجة، مشيرة إلى أن تراكم كميات كبيرة داخل الثلاجة يؤدي إلى عدم كفاءة عملية التبريد.