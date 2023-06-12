أمير تبوك يستقبل مبتكرتي الحاوية الذكية وينوه بحرص القيادة على دعم الموهوبين

استقبل أمير منطقة تبوك الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز في مكتبه بالإمارة اليوم، الشقيقتين نورة ومها عثمان الشهراني مبتكرتا (الحاوية الذكية)، التي تسهم في دعم مفهوم وفلسفة صفر نفايات في المدن الكبرى، حيث استمع إلى شرح عن فكرة وآلية عمل هذا الابتكار.