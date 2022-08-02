سفارة المملكة في أمريكا تحذّر المواطنين من فيضانات كنتاكي: اتبعوا الإرشادات

حذّرت سفارة المملكة في الولايات المتحدة الأمريكية، المواطنين، من الفيضانات التي تشهدها ولاية كنتاكي، مشددة على ضرورة اتباع الإرشادات.
وقال السفارة إنها تود تحذير المواطنين الكرام من الفيضانات التي تتعرّض لها ولاية كنتاكي، وتؤكد أهمية اتباع إرشادات وتعليمات السلامة التي تصدرها السلطات المحلية، وفي حال الطوارئ يُرجى الاتصال على الأرقام المذكورة في موقع السفارة.. حفظ الله الجميع من كل مكروه.
وشهدت ولاية كنتاكي أمطاراً غزيرة وفيضانات وكان قد قال آندي بشير، حاكم الولاية الأميركية، أمس الإثنين، إن ما لا يقل عن 37 شخصاً، بينهم أربعة أطفال، لقوا حتفهم في فيضانات ناجمة عن هطول أمطارٍ غزيرة في شرق الولاية، وحذّر من اقتراب أوضاع جوية أكثر خطورة.