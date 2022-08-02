سفارة المملكة في أمريكا تحذّر المواطنين من فيضانات كنتاكي: اتبعوا الإرشادات

وشهدت ولاية كنتاكي أمطاراً غزيرة وفيضانات وكان قد قال آندي بشير، حاكم الولاية الأميركية، أمس الإثنين، إن ما لا يقل عن 37 شخصاً، بينهم أربعة أطفال، لقوا حتفهم في فيضانات ناجمة عن هطول أمطارٍ غزيرة في شرق الولاية، وحذّر من اقتراب أوضاع جوية أكثر خطورة.