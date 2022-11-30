لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص توعي "المكاتب" بالاستقدام الأخلاقي والنزيه

عقدت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص في هيئة حقوق الإنسان، اليوم، دورة تدريبية لمكاتب الاستقدام حول التعرف والإحالة لضحايا جرائم الاتجار بالأشخاص وتعزيز الوعي بالاستقدام الأخلاقي والنزيه، وذلك بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة.