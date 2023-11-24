الإنتربول السعودي يسلّم هندياً متهماً في جريمة قتل

ووفقاً للتقارير، وقعت جريمة القتل عام 2006، وهرب المتهم إلى وجهة غير معروفة، وجرى وضع اسمه على قائمة المطلوبين للشرطة الدولية "إنتربول" في منتصف عام 2021 بناءً على طلب من الشرطة في ولاية كيرالا، وتمّ تعميم الطلب على جميع الدول الأعضاء في إنتربول.