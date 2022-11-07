وفود "تحدي القراءة العربي" في دورته السادسة يصلون دبي للتصفيات الختامية

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وقالت مدير مكتب مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، سارة النعيمي، مرحبة بزيارة الطلاب الأبطال من تحدي القراءة العربي إلى دبي للمشاركة في التصفيات النهائية للدورة السادسة من التحدي: "نحن على مشارف الحفل الختامي للدورة السادسة من تحدي القراءة العربي والتي تعقد في دبي يوم 10 نوفمبر 2022 لإعلان بطل التحدي لهذه الدورة الأكبر في تاريخ التحدي. 22.27 مليون مشارك تنافسوا على مستوى 44 دولة في هذه الدورة، والمتأهلون الذين وصلوا إلى دبي هم صفوة هؤلاء المتنافسين ونخبة القرّاء المتميزين على مستوى الدول والجاليات. ونحن فخورون بهم وسعداء بالترحيب بهم في دبي وفي عدد من أبرز معالمها. ونتمنى لهم كل التوفيق في التصفيات الختامية".