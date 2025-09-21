بدءًا من الأحد القادم.. إيقاف العمل بأي وسائل أخرى لإثبات الحضور والانصراف في المدارس

ابتداءً من يوم الأحد القادم سيتم إيقاف العمل بأي وسائل أخرى لإثبات الحضور والانصراف، حيث لا يُعتبر ذلك نظامًا إلا من خلال تطبيق "حضوري" الذي أُقر بدايةً من هذا العام لضبط الحضور والانصراف في مدارس التعليم العام.