"الأرصاد" ينبه 4 مناطق: أمطار رعدية ورياح مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين، فيما تستمر على البرك والقحمة حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.