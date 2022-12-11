"الأرصاد" ينبه 4 مناطق: أمطار رعدية ورياح مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

أصدر المركز الوطني للأرصاد عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق (مكة المكرمة وعسير وجازان والباحة).
وتفصيلاً، أوضح المركز أن منطقة مكة المكرمة تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة العرضيات، وتستمر حتى الساعة الـ21.00 من مساء الاثنين.
وتشهد منطقة الباحة أيضًا أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة الحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد وقلوة والباحة والعقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين.
ونبَّه المركز منطقة عسير بأنها تشهد أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة المجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة وأبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب، وتستمر حتى الساعة الـ 21.00 من مساء الاثنين، فيما تستمر على البرك والقحمة حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.
وكذلك تشهد جازان أمطارًا رعدية مع نشاط في الرياح السطحية، وتدنٍّ في الرؤية. وتشمل الحالة جازان وفرسان والدرب وبيش، وتستمر حتى الساعة الـ 12.00 من ظهر الاثنين.