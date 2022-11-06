"آل عاتي": المجتمع الدولي يعوّل على السعودية في جهود حماية الكوكب

تشكّل مبادرة "الشرق الأوسط الأخضر" عاملًا محفزًا للتأثير العالمي، ونموذجًا ناجحًا للتعاون الدولي في العمل المناخي على نطاق واسع، إذ تستهدف زراعة 50 مليار شجرة، واستصلاح 200 مليون هكتار من الأراضي المتدهورة، ودعم الحد من الانبعاثات، في المنطقة، التي تعادل 670 مليون طن سنويًا.