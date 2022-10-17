الأب الروحي لـ"سباق المشاهدين".. المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يكرّم حامد الغامدي بدورته 22

يستعد المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الثانية والعشرين، التي تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل، لتكريم المذيع والإعلامي السعودي حامد الغامدي؛ كأحد أبرز الإعلاميين الرواد الذين أسهموا في تأسيس جيل جديد من المذيعين وإثراء التجربة الإعلامية عربيًّا.