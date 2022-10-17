الأب الروحي لـ"سباق المشاهدين".. المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون يكرّم حامد الغامدي بدورته 22

يستعد المهرجان العربي للإذاعة والتلفزيون في دورته الثانية والعشرين، التي تستضيفها العاصمة الرياض خلال الفترة من 9 إلى 12 نوفمبر المقبل، لتكريم المذيع والإعلامي السعودي حامد الغامدي؛ كأحد أبرز الإعلاميين الرواد الذين أسهموا في تأسيس جيل جديد من المذيعين وإثراء التجربة الإعلامية عربيًّا.
ويعدّ "الغامدي" أحد أبرز المذيعين السعوديين؛ حيث حصل على درجة البكالوريوس في اللغة العربية والماجستير في سياسة الإدارة الإعلامية.
وتنوعت أعماله بين تقديم نشرات الأخبار والبرامج الترفيهية في التلفزيون السعودي، ومن أبرزها برنامجه الشهير خليجيًّا وعربيًّا "سباق المشاهدين".
ودأب المهرجان على تكريم عدد من الشخصيات الإعلامية العربية بمجال الإذاعة والتلفزيون في كل دورة؛ حيث سيتم تكريم العديد من الشخصيات الإعلامية إلى جانب "الغامدي".
والمكرمون هم: النائب السابق لرئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون في سلطنة عمان ناصر بن سليمان السيباني، والإعلامية المصرية سناء منصور، والسيناريست والمخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والإعلامية القطرية د. إلهام بدر السّادة، والسيناريست والمخرج الجزائري جعفر قاسم، والمخرجة السينمائية الموريتانية لاله كابر الغلّاوي.