التجارة تعلن استدعاء 1316 دراجة نارية من طراز سوزوكي لخلل في المكابح الخلفية

أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء (1316) دراجة نارية من طراز سوزوكي (GSX250 - GSX250/F)، والمصنّعة خلال الأعوام 2022 – 2025، بسبب خلل في المكابح الخلفية (الكليبر) قد يؤدي إلى ضعف أداء عمل الفرامل، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.