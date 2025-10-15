محليات
التجارة تعلن استدعاء 1316 دراجة نارية من طراز سوزوكي لخلل في المكابح الخلفية
قالت: قد يؤدي إلى ضعف أداء عمل الفرامل مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث
أعلنت وزارة التجارة عن استدعاء (1316) دراجة نارية من طراز سوزوكي (GSX250 - GSX250/F)، والمصنّعة خلال الأعوام 2022 – 2025، بسبب خلل في المكابح الخلفية (الكليبر) قد يؤدي إلى ضعف أداء عمل الفرامل، مما يزيد من احتمالية خطر وقوع حادث.
ودعت الوزارة مُلاك هذا الطراز إلى التحقق من شمول الدراجة بالاستدعاء من خلال موقع Recalls.sa، والتواصل مع الشركة لإجراء الإصلاحات اللازمة مجانًا.
وأكدت وزارة التجارة حرصها على سلامة المستهلكين وضمان جودة المنتجات المتداولة في الأسواق، مشددة على أهمية الاستجابة الفورية لبلاغات الاستدعاء حفاظًا على السلامة العامة.